AZUR air предупредила о длительных задержках рейсов в Таиланд и Вьетнам

Авиакомпания AZUR air сообщила о задержках нескольких рейсов по туристическим направлениям.

ZF-4069 Сочи – Пхукет должен был вылететь вчера в 18:00, но отправился сегодня ранним утром, в 06:37, из-за временного ограничения на прием и выпуск самолетов в сочинском аэропорту. План «Ковер» в авиагавани был введен в 17:39 10 февраля и действовал до 2 часов ночи. За это время были также задержаны вылеты авиакомпании «Азимут» в Стамбул, «Аэрофлота» и «Победы» в Шарм-эль-Шейх, еще нескольких авиакомпаний – по внутрироссийским маршрутам.

На 12 часов позже – в 03:20 завтра вместо 15:10 сегодня – прибудет и рейс ZF-4004 с Пхукета в Москву (Внуково). В AZUR air объяснили это следствием позднего прилета в Таиланд лайнера из Сочи.

На полсуток, до 15:30 вместо 02:00, задерживается и отправление рейса ZF-2595 Барнаул – Нячанг (Вьетнам). Причина – погодные условия в аэропорту – порывы ветра до 16 м/с, не позволяющие провести противообледенительную обработку самолета.

В AZUR air отметили: все 3 задержки не связаны с техническими неисправностями лайнеров. Пассажирам на время ожидания предоставлено размещение в гостиницах.

Ранее, на прошлой неделе, у авиакомпании были сбои в расписании рейсов на таиландском направлении, график вылетов стабилизировали к понедельнику, 9 февраля.