Туроператора обязали заплатить сотни тысяч рублей за ошибку турагента

Вторая «серия» истории о забывчивом турагенте, не предупредившем клиента о визе, за что пришлось отвечать туроператору, тоже завершилась не в пользу последнего.

Напомним, путешественники, не сумевшие попасть в Китай, предъявили иск на 402 тыс. руб. Суд первой инстанции встал на их сторону и постановил взыскать в пользу туристов 303 тыс. руб. Туроператор частично признал требования и перевел на депозитный счет Управления Судебного департамента в ХМАО-Югре 122 931 руб. А потом подал апелляцию.

В жалобе он указал: туроператор несет ответственность только за услуги, входящие в туристский продукт, а визовое сопровождение в него не входило. Кроме того, подчеркивалось, что во время бронирования турагентом данной заявки туроператор не знал и не мог знать, есть ли виза у спутницы истца или нет, «но довел информацию о ее необходимости на своем сайте». И заявил, что, исходя из действующего законодательства, информация о визе и необходимости ее оформления не входит в перечень существенных условий договора.

По мнению туроператора, суд необоснованно возложил на него ответственность за действия турагента и взыскал деньги, так как материалы дела не содержат доказательств наличия причинно-следственной связи между понесенными истцом убытками и действиями ТО.

Однако Суд Ханты-Мансийского автономного округа оставил решение первой инстанции в силе и без изменений. Компании придется заплатить еще более 156 тыс. руб., включая штраф, а также компенсацию убытков и морального вреда туристам. Ответственность турагента перед клиентом оценена в 24 223 руб. Плюс 7 тыс. – судебные расходы.

Этот вердикт неокончательный: участники процесса могут подать кассационную жалобу.