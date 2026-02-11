Перелет из России на Кубу стал длиннее почти в два раза

Из-за острого дефицита горючего на Кубе российские путешественники столкнулись с серьезными логистическими трудностями. Теперь перелет в этом направлении занимает около 18 часов, так как самолеты вынуждены совершать дополнительную посадку для дозаправки в венесуэльском аэропорту на острове Маргарита. Помимо затяжных рейсов, существует риск отмены вылетов или их переноса на неопределенный срок.

На текущий момент на карибских курортах остаются около четырех тысяч россиян, прибывших по линии туроператоров. Ситуация с возвращением домой осложняется сокращением авиасообщения: в некоторые дни прямых рейсов в Москву просто не предусмотрено, а свободные билеты в дефиците.

Кризис затронул и условия проживания. По сообщениям экспертов турбизнеса, из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива туристов начали переселять из забронированных отелей в альтернативные варианты. Зачастую это более бюджетные гостиницы, где инфраструктура энергоснабжения работает стабильнее в условиях национального кризиса.

Россиян отговаривают от бронирований туров на Кубу.