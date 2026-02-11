Цены на алкоголь в Турции могут ударить по системе «все включено»

Спиртные напитки в Турции подорожали за год на 27,5%, и если так пойдет дальше, то местный гостиничный бизнес начнет проигрывать конкурентам в других странах, рассказал РИА «Новости» владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.

Мини-бар с напитками для туристов – важная часть впечатлений от отдыха, поэтому формат «все включено» очень чувствителен даже к небольшому подорожанию спиртного, считает он. Туристы будут сравнивать конечную цену отдыха и выбирать страны, где с этим проще и стабильнее. Ситуацию усугубляет и общая инфляция – все вместе формирует ощущение, что отдых становится неоправданно дорогим.

На этом фоне в самой Турции всё чаще звучат предложения пересмотреть систему all inclusive. Глава Ассоциации отельеров Средиземноморья Каан Кавалоглу еще в конце 2023 года предлагал уходить от all inclusive и переходить к формату с выбором нужных опций – вплоть до отелей вообще без алкоголя. А президент Ассоциации малых отельеров Эртан Устаоглу отмечал, что «все включено» заставляет туристов почти не выходить из гостиниц и постоянно есть, что вредно и для здоровья, и для туристической жизни страны.

Сейчас турецкие власти обсуждают идеи представителей отрасли и не исключают, что формат «все включено» в курортных отелях со временем может измениться.