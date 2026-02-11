Россияне рассказали о своих путешествиях мечты на 14 февраля

Аналитики сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет» рассказали, в какие страны мечтают поехать россияне в День всех влюбленных. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, среди мест, где соотечественники хотели бы провести 14 февраля со второй половинкой, лидируют экзотические страны вроде Шри-Ланки и Мадагаскара. Этот вариант выбрал каждый четвертый участник опроса (24 процента).

На втором месте в рейтинге оказались морские курорты: Мальдивы, Сочи и Турция. Такой формат выбрал 21 процент респондентов. Третью строчку в списке романтических путешествий мечты заняли горные курорты: Минеральные Воды, Гальштат и Махачкала. За этот вариант отдали голоса 18 процентов соотечественников.

«Несмотря на устойчивый образ Парижа как города любви, большинство россиян относятся к нему скептически, лишь 13 процентов по-прежнему считают, что Париж — самое романтичное место в мире», — констатировали авторы исследования.

В источнике также говорится, что лишь 8 процентов опрошенных уже бывали в романтических поездках в День всех влюбленных. При этом 33 процента признались, что очень хотели бы отправиться в подобное путешествие, а 59 процентов заявили, что не испытывают такого желания.

Ранее аналитики этого же сервиса выяснили, в какие страны мечтают отправиться в путешествие россиянки. 32 процента участниц опроса признались, что хотели бы посетить Европу.