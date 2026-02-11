Блогеры рассказали о путешествии на круизном лайнере из Шанхая в Японию

Жители Владивостока и авторы блога Грушины Юра и Юля отправились в путешествие на круизном лайнере из Шанхая в Японию. И они в подробностях рассказали, сколько стоил этот тур и что из себя представляет круиз.

«Ребят, когда увидела цены на круизы из Шанхая (таких я не припомню давно, наш стоил 24 тысячи без билетов и допов), просто не смогла устоять. Тем более, что из Владивостока лететь до начального порта всего-то три с небольшим часа. И вуаля – я на борту не просто лайнера, а шикарного пятизвездочного отеля «все включено», – рассказала Юлия Грушина.

Тур на двоих на огромном лайнере обошелся в 48 тысяч рублей за четыре ночи, дополнительно нужно было оплатить билеты до городов старта и окончания тура. Также путешественники отдельно оплатили безлимитный интернет и напитки – остальное, в том числе рестораны, входит в стоимость путешествия.

«Тут столько ресторанов, что пока все сосчитать не смогла, бары, крытый променад на трёх палубах с потолком в виде гигантского светодиодного экрана площадью почти полтыщи м², балийский спа, концерты, театр, аквапарк (правда, сейчас холодно), зато есть крытый бассейн и джакузи, магазины дьюти-фри и еще куча того, что мы пока не успели увидеть», – продолжила рассказ путешественница.

На лайнере, помимо экскурсий в городах, можно ходить на концерты, играть в боулинг, гонять на симуляторе «Формулы-1». Для детей тоже предусмотрено много развлечений, есть даже услуги няни.

Еще одна особенность круиза – возможность гулять по японским городам без оформления визы. Такая возможность есть только у круизных туристов – им на руки выдают специальные талоны, с которыми можно гулять по городу. Экскурсии проходят за дополнительную плату, но можно гулять по городам и самостоятельно.