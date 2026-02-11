Как Вьетнам обошел Таиланд в гонке за лидерство в Юго-Восточной Азии

Эксперты констатируют, что туристический ландшафт Юго-Восточной Азии претерпевает значительные изменения после пандемии. Как отмечают аналитики, регион в целом восстановил около 89 % от допандемийного турпотока, однако динамика восстановления сильно разнится от страны к стране, формируя новую конкурентную картину. Куда едут на отдых россияне, читайте в материале «ФедералПресс».

«Вьетнам демонстрирует феноменальные темпы восстановления, почти вплотную приблизившись к рекордным показателям 2019 года, в то время как Таиланд, традиционный лидер, сталкивается с вызовами и пока не вернул утраченных позиций», – передает Турпром.

Вьетнам – новый локомотив региона

По итогам 2024 года Вьетнам принял 17,5 миллионов иностранных гостей. Страна делает ставку на приток туристов из соседних государств, прежде всего Китая и Южной Кореи, что обеспечивает ей статус одного из самых быстрорастущих направлений. Разнообразие предложения – от мегаполисов до природных заповедников – укрепляет ее позиции.

Таиланд в поиске устойчивого роста

Несмотря на внушительные 35,5 миллионов посетителей в 2024 году, Таиланд не смог достичь своего докризисного пика. Наблюдаемое в 2025 году снижение темпов прироста вызывает обеспокоенность.

В ответ страна стремится диверсифицировать туристическое предложение, развивая менее известные регионы в дополнение к традиционным центрам притяжения.

Малайзия и Индонезия: стабильность и стратегия

Малайзия практически полностью восстановила турпоток, во многом благодаря близости к Сингапуру и сбалансированному туристическому продукту. Индонезия, в свою очередь, сознательно выбирает путь плавного и устойчивого восстановления, концентрируясь на управлении нагрузкой на ключевые дестинации, такие как Бали.

Филиппины: вызовы и потенциал

Среди основных стран региона Филиппины восстановились в наименьшей степени. Для возвращения в конкурентную борьбу стране требуется решать вопросы инфраструктуры и более четкого позиционирования на рынке, хотя ее потенциал для пляжного и дайвинг-туризма остается высоким.

Общий вывод экспертов сводится к тому, что постпандемическое восстановление в ЮВА носит неравномерный характер. Это заставляет как турбизнес, так и правительства искать новые, более гибкие стратегии развития, а туристам открывает возможности для открытия менее раскрученных направлений.