У туристов появилась возможность дешево слетать на Пхукет и Фукуок

В системах онлайн бронирования можно обнаружить недорогие билеты на острова в Юго-Восточной Азии – на Пхукет и Фукуок из городов России. Речь идет о перелете чартерными рейсами авиакомпании AZUR air.

Например, из Красноярска на Пхукет можно слетать всего за 31 тыс. руб. В такую сумму обойдется перелет с 12 по 19 февраля, в тариф уже входит провоз багажа весом до 10 кг.

Из Новокузнецка можно забронировать относительно бюджетные места на рейсах авиакомпании на Фукуок (Вьетнам) – всего за 44 тыс. руб. Перевозка багажа также включена в стоимость. Вылет на курорт 17 февраля, возвращение – 2 марта.

Впрочем, по таким тарифам билеты доступны лишь строго на определенные даты. Очевидно, AZUR air распродает остатки кресел на своих рейсах из российских регионов.

Из других городов перелет в Таиланд в феврале обойдется заметно дороже. Например, наиболее «дешевый» вариант из Москвы на Пхукет – на прямых рейсах той же авиакомпании стоит 92 тыс. руб. При этом билеты на даты с 19 февраля по 6 марта практически раскуплены.

Другой беспосадочный перелет предлагает «Аэрофлот», но подороже: на эти же даты можно купить round trip без багажа за 100 тыс. руб., а с чемоданом – за 118.

Из Санкт-Петербурга билеты на Пхукет на февральские даты продаются еще дороже – как минимум за 120 тыс. руб. А если турист возьмет с собой чемодан, придется и вовсе отдать 140 тыс.

Ранее AZUR air предлагала недорогие билеты на тайский остров из Перми и Омска, а также из Барнаула и Новосибирска.