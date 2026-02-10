Индонезия и ЮАР договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Индонезия и Южная Африка договорились сотрудничать в сфере туризма. Среди ключевых направлений выделены расширение авиасообщения и популяризация туристических маршрутов. Об этом сообщает Antara News.

© globallookpress

Министры туризма двух стран подписали меморандум о взаимопонимании и обозначили приоритетные сферы совместной работы, направленные на увеличение числа туристов. Среди них: устойчивый туризм, развитие человеческих ресурсов, маркетинг и продвижение, инвестиции в туризм, стандарты безопасности и обслуживания, исследования и разработки и другие.

«Эта встреча отражает стремление обоих правительств углубить давние отношения и развивать двустороннее сотрудничество в сфере туризма», – сказала министр туризма Индонезии Видиянти Путри Вардана.

Министр отметила, что партнерство направлено на содействие устойчивому развитию туризма, основанному на равенстве, взаимной выгоде и уважении суверенитета каждой страны.

Министр туризма ЮАР Патрисия де Лилль приветствовала инициативу Индонезии по расширению сотрудничества. Она выразила надежду на запуск большего количества прямых рейсов в Индонезию, отметив, что в 2025 году ЮАР посетили около 3 тыс. индонезийцев.

«В рамках этого сотрудничества мы стремимся увеличить количество рейсов из Индонезии в нашу страну. Посетителей будут тепло приветствовать», – отметила министр.

По данным статистического управления Индонезии, в 2025 году страну посетили более 36,5 тыс. южноафриканских туристов.

В ноябре прошлого года Индонезия и ЮАР договорились о взаимной отмене виз по итогам октябрьских переговоров президента Индонезии Прабово Субианто и его южноафриканского коллеги Сирила Рамафосы в Джакарте.

Число иностранных туристов в Южной Африке в 2025 году увеличилось на 17,6 процента по сравнению с показателями 2024 года и составило рекордные 10,48 млн человек. Показатели сделали туризм ключевым драйвером экономики страны, обеспечив работой сотрудников отелей, транспортных компаний, торговых точек. Индонезия, в свою очередь, приняла 11,43 млн иностранных туристов с января по сентябрь 2025 года. Это на 10,22 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.