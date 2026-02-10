Почему растет число туроператоров по выездному туризму

В России выросло количество туроператоров по выездному туризму, причем положительная динамика наблюдается уже несколько лет.

«После пандемии их число сократилось. Последние же 3 года мы растем, даже с учетом того, что происходит ротация. Было 360 туроператоров 3 года назад, сегодня 419. Рост был и в 2023, и в 2024, и в 2025 годах. В 2025-м больше всего мы приросли – почти на 11%», – рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

По мнению вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, рост объясняется стабилизацией ситуации на туристическом рынке после пандемии, диверсификацией туристических продуктов, открытием новых направлений, прежде всего в ближнем зарубежье и странах Юго-Восточной Азии, где наиболее впечатляющую динамику показывают Вьетнам и Китай.

«Конечно, риски никуда не делись, они есть – например, с "коврами" в российских аэропортах или с политической обстановкой в Латинской Америке и других регионах. Но ситуация стабильная, поэтому и появляются новые игроки», – отметил эксперт в разговоре с TourDom.ru.

Есть еще одна причина, которая могла подстегнуть увеличение числа туроператоров-выездников. Как отметил основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, в прошлом году появился статус по выездному туризму для работы с Беларусью и Абхазией, где достаточно финансового обеспечения на 500 тыс. руб. (для тех, кто отправляет туристов в дальнее зарубежье, минимальный лимит, напомним, гораздо выше – 25 млн руб.).

Ранее мы написали, что в последний месяц 2025 года Минэкономразвития опубликовало друг за другом 4 приказа, которыми исключило из федерального реестра сразу 393 туроператора.