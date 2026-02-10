Аэропорты Европы блокированы новой биометрической системой

Путешественников из России, направляющихся в Европу, поджидает нерадостный сценарий: внедрение новой биометрической системы EES (Entry/Exit System) приводит к существенному замедлению паспортного контроля. Если не предпринимать срочных мер, предстоящий летний сезон может обернуться многочасовым простаиванием в очередях, которые, по прогнозам, могут растягиваться на 5-6 часов.

© runews24.ru

Еврокомиссия последовательно реализует свои планы по цифровизации пограничных процедур, запуская систему EES. Эта инициатива призвана повысить безопасность и эффективность пересечения границ Шенгенской зоны. Её суть заключается в сборе биометрических данных – отпечатков пальцев и фотографий – граждан третьих стран, входящих в ЕС, а также в оцифровке их паспортных сведений. Система, поэтапное внедрение которой началось в октябре прошлого года, уже функционирует на половине всех контрольно-пропускных пунктов. Ожидалось, что это ускорит процесс, однако реальность пока далека от оптимистичных прогнозов.

Ситуация в крупнейших европейских аэропортах, таких как Женева и Тенерифе, наглядно демонстрирует, что новая система EES пока порождает больше проблем, чем решает. В Женеве время прохождения паспортного контроля достигало трех часов. На Тенерифе пассажирам приходилось ждать от полутора до двух часов. Эти случаи, активно обсуждаемые в социальных сетях, лишь часть общей картины. Представители европейских аэропортов тревожатся: новая система увеличила время обработки документов каждого путешественника в 4-5 раз.

Международный совет аэропортов Европы, представляющий интересы воздушных гаваней континента, открыто говорит о серьезных рисках, связанных с возможной нехваткой квалифицированного персонала для работы с новой системой и потенциальными техническими сбоями. Эксперты отрасли с обеспокоенностью ожидают пиковых периодов – пасхальных и летних каникул, когда нагрузка на аэропорты многократно возрастет. Именно тогда, по их предсказаниям, текущие трудности могут обернуться настоящим транспортным коллапсом.

Тем не менее, представители Еврокомиссии придерживаются иной точки зрения. Они утверждают, что система EES успешно работает, и на данный момент в ней зафиксировано 23 миллиона пересечений границы без каких-либо масштабных проблем. Более того, их заявление содержит важный нюанс: страны-члены ЕС имеют право временно приостанавливать работу отдельных компонентов системы в летние месяцы при чрезмерной нагрузке. Однако, как показывает практика, такие механизмы не всегда действуют оперативно, оставляя пассажиров в многочасовых очередях.

Представители туристической индустрии и независимые эксперты настоятельно рекомендуют всем, кто планирует поездки в ближайшее время, быть готовыми к возможным задержкам. Длительное ожидание на паспортном контроле может стать неприятным сюрпризом для тех, кто рассчитывал на беззаботный отдых. Об этом пишет "Турпром".

Ранее сообщалось, что россияне отменяют туры на Кубу из-за энергокризиса. Туроператоры прогнозируют рост туристического интереса к Японии.