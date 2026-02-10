Туристов в Египте призвали отказаться от местных сим-карт

Через несколько дней после прибытия на отдых в Шарм-эль-Шейх у российского туриста неожиданно перестал работать телефон. О произошедшем редакции TourDom.ru рассказала турагент Анна.

© tourdom.ru

Ее клиент заподозрил, что аппарат по ошибке заблокировали в рамках нового постановления правительства Египта, вступившего в действие в 2025-м. Согласно документу, все смартфоны с местной сим-картой, не прошедшие официальную регистрацию в стране, отключаются от локальных сетей сотовой связи в течение 90 дней. Правило распространяется и на устройства, ввозимые туристами.

Однако, как уточнила Анна, египетскую сим-карту россиянин не использовал.

«Турист находится в Шарм-эль-Шейхе всего четвертый день. У него единственный телефон, в который вставлена российская "симка", – пояснила турагент. – Вообще он активно путешествует, но в Египте ранее никогда не был».

Анна и ее клиент предположили, что гаджет заблокировали ошибочно.

«Если в телефоне хоть раз побывала египетская сим-карта, через 3 месяца без регистрации он превратится в кирпич», – прокомментировали ситуацию в одном из туроператоров.

Причины неработающего гаджета могут быть разными. Например, как вариант, он уже был в употреблении, и бывший хозяин летал с ним в Египет и пользовался местной сим-картой. Случаются также сбои сети, тогда пользователю стоит обратиться к российскому оператору.

Самый простой и надежный способ для туристов быть на связи в Египте – международный роуминг, с обычной российской сим-картой или eSIM. Если же пользователь хотя бы раз поставит в аппарат местную карту, произойдет активация, а по истечении 90 дней придется регистрировать смартфон с уплатой таможенной пошлины – 38,5% от его стоимости.

Те, кто планировал использовать в Египте местную связь, раньше могли зарегистрировать аппарат бесплатно в аэропорту по прилете. Однако с 21 января 2026-го такой возможности больше нет: «амнистию» отменили. Теперь это можно сделать только через приложение и с уплатой пошлины.