Путешественники протестуют против прозрачных дверей в ванных комнатах отелей

В Европе и США развернулась общественная кампания против прозрачных дверей в ванных комнатах отелей. Под девизом сохранения приватности движение быстро набрало популярность среди путешественников, которые стесняются мыться на виду у своих соседей по номеру, пишет CNN.

Инициатором кампании стала маркетолог Сэди Лоувелл. Идея пришла ей в голову после проживания в одном из лондонских отелей, где ванная комната фактически была частью спальни: без полноценной двери, с прозрачными перегородками. Лоувелл запустила сайт Bring Back Doors («Верните двери»), на котором гости могут проверить, есть ли в отеле нормальная закрывающаяся дверь в ванную, и добавить свой отзыв.

Проблема оказалась массовой. Современные отели все чаще отказываются от обычных дверей, заменяя их стеклянными перегородками, раздвижными панелями или даже шторами. В итоге у постояльцев – особенно тех, кто путешествует с друзьями, детьми или коллегами, – практически не остается личного пространства.

Путешественники жалуются, что такие решения вызывают дискомфорт и неловкость. На сайте люди делятся историями о том, как вынуждены договариваться, кто и когда может воспользоваться душем или туалетом, чтобы не мешать остальным.

По словам Лоуэлл, сайт «Верните двери» быстро набирает популярность. С его помощью бронируют отели туристы, которым нужны не дизайнерские номера, а самая простая вещь – нормальная дверь в ванной, которая закрывается и обеспечивает приватность.