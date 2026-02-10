Вылет рейса S7 с Пхукета задержали на 16 часов

Вылет самолета авиакомпании S7 Airlines с Пхукета в Иркутск задержался приблизительно на 16 часов. Об этом редакции TourDom.ru рассказал подписчик-турагент.

Его клиенты должны были отправиться из Таиланда домой в 21:40 9 февраля. «Туристы уже были в аэропорту, прошли регистрацию и уже потом, в чистой зоне терминала, узнали о переносе вылета, – говорит турагент. – Написали мне: "Рейс откладывали несколько раз, ночь мы провели в аэропорту"».

Как пояснили «Крыше ТурДома» в авиакомпании S7, рейс S7 6322 был задержан из-за технической неисправности самолета. «На время ожидания вылета пассажирам в аэропорту Пхукета предлагали воду и горячее питание. В Иркутск туристов отправили на резервном воздушном судне», – рассказали в пресс-службе.

По данным онлайн-табло аэропорта, в Иркутске борт ожидают в 21:50 по местному времени.

Ранее TourDom.ru писал, что рейс авиакомпании «Россия» FV 6850 Гавана – Москва задержался с отправлением на 11 часов – самолет долго ожидал заправки в кубинском аэропорту.