Турэксперт объяснил, почему в России замедлился рост въездного туризма

Рост въездного туризма в Россию замедлился из-за факторов, которые снижают удобство путешествий в страну. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

© Вечерняя Москва

По его словам, иностранные туристы начали тратить больше денег в стране: средний чек увеличился не только из-за инфляции. Однако сейчас в России не работают зарубежные карты и введен лимит на ввоз наличных, что мешает путешественникам тратить больше денег. Помимо этого, при въезде в страну у туристов блокируются SIM-карты, что ограничивает мобильную связь.

«Мы активно взаимодействуем с нашими ведомствами для решения вопросов по улучшению сервисов для иностранных туристов. Сейчас по пакетным турам в год приезжают примерно 1,6 миллиона человек. <...> А задача стоит к 2030 году увеличить это количество до 16 миллионов иностранных туристов ежегодно. Это и доходы, и приток валюты», — заявил Горин в интервью Общественной Службе Новостей.

С восстановлением мирового туризма многие страны сталкиваются с проблемами перенаселенности и негативного влияния на окружающую среду. Для регулирования туристических потоков и защиты ресурсов все больше направлений вводят плату за вход и экологические сборы. 25 направлений, в которых ввели новые ограничения, привел «Турпром».