Туроператоры: выводы о резком снижении продаж туров на Кубу делать пока рано

В первые дни февраля продажи туров на Кубу снизились по сравнению с январем. По данным «Слетать.ру», бронирования с 1 по 9 февраля и заездами в течение всего 2026 года сократились на 28.7%.

«Даже по прошлой неделе, еще до того как стало известно о проблемах с заправкой самолетов, продажи уменьшились. На тот момент была информация, что где-то в отелях нет электричества», – поделилась с редакцией руководитель международных проектов «Слетать.ру», управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

В Level.Travel говорят о единичных отказах от туров в связи с отменой рейса «России» в Гавану 9 февраля.

«Менеджеры помогают туристам подобрать альтернативу кубинским курортам — как правило, это Таиланд, Египет, Китай и ОАЭ», – добавили в компании.

Массовых аннуляций нет.

Туроператоры предлагают пока не торопиться с выводами. По словам гендиректора Pegas Touristik Анны Подгорной, динамика последних двух дней мало репрезентативна.

«Сложно что то прогнозировать. Будем смотреть, перспективы весьма туманные, но надеемся на урегулирование проблем», – рассказала руководитель туроператора «Карибский клуб» Лада Попело.

«Любые резонансные ситуации влияют на спрос до того, как что-то станет ясно. Спрос на Кубу есть, но он ограничен перевозкой, в настоящий момент судить и оценивать его сложно», – прокомментировали TourDom.ru в еще одной туроператорской компании.

Ключевой вопрос – как будет решена проблема с поставками нефти на Кубу и будет ли преодолен топливный кризис и в какой перспективе. Важно, что в настоящее время «Аэрофлот» полетные программы отменять не планирует, хотя возможны изменения в маршрутах. Сегодняшний рейс «России» отправился в Варадеро по расписанию, без промежуточной посадки. Сохраняет полетную программу на кубинском направлении и авиакомпания Nordwind. Ближайшие вылеты запланированы из Москвы в Ольгин 11 февраля и в Варадеро 12 февраля.

Если же смотреть глобально, то текущие политические сигналы говорят, что «рассосется» топливная проблема не скоро: США по всей видимости будут продолжать санкционное давление на Кубу, добиваясь уступок со стороны правительства республики или же и вовсе смены режима.

Добавим, что начинался год для Кубы в плане туризма вполне неплохо, возможно, еще и потому, что часть туристов переориентировалась на остров после проблем с отдыхом в Венесуэле. Так, по данным Level.Travel и «Слетать.ру», в январе доля Кубы выросла относительно прошлого года, и страна осталась в топ-10 популярных зимних направлений для российских туристов.

Ранее мы написали, что часть отелей на Кубе закрываются из-за энергетического кризиса.