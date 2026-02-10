МИД дало совет россиянам без биометрических паспортов

Россиянам, не имеющим биометрические загранпаспорта, следует сверять данные об ограничениях перед поездками в отдельные страны Евросоюза, заявил директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов.

© РИА Новости

«Настоятельно призываем тех, кто планирует поездки в указанные страны, заблаговременно свериться с актуальной информацией на этот счёт... на сайте и в социальных сетях консульского департамента МИД России», — цитирует его РИА Новости.

Климов уточнил, что решения о непризнании российских небиометрических паспортов приняли в Польше, Дании, Германии, Латвии, Литве, Румынии, во Франции, в Чехии и Эстонии.

В МИД подчеркнули, что в случае попытки россиян въехать по небиометрическому паспорту в государство, которое не признаёт его в качестве документа, будет крайне затруднительно оказать какое-либо содействие по консульской линии.

Германия ограничила въезд россиянам с загранпаспортами без биометрии с 1 января 2026 года.