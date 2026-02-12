Россиянка раскрыла реальные цены на отдых в Шанхае: неожиданная экономия

Китайское направление демонстрирует устойчивый рост популярности среди граждан РФ. Отмена визовых формальностей, наличие прямых рейсов и уникальная атмосфера, где привычные реалии обретают новые краски, делают страну привлекательной для самостоятельных путешественников. Многие туристы, однако, до сих пор опасаются высоких цен и языкового барьера. Сколько необходимо взять денег в путешествие по Шанхаю, рассказывает «ФедералПресс».

«Китай оказался куда более бюджетным, чем я ожидала. Здесь вполне можно отдохнуть даже с маленьким бюджетом. Страна понравилась настолько, что теперь точно приеду в большое путешествие уже вдвоем с мужем», – рассказала россиянка.

Транспортная доступность

Основной статьей расходов стал авиаперелет. Билеты по маршруту Москва – Шанхай – Москва с багажом, приобретенные за три месяца, обошлись в 45 тысяч рублей.

Внутренняя логистика оказалась значительно доступнее: поездка на скоростном поезде на магнитной подушке (Маглев) из аэропорта в центр, учитывая скидку по авиабилету, стоила около 480 рублей.

Проезд в метрополитене обходился в среднем в 48–84 рубля за поездку, а автобусное сообщение – в 24 рубля.

Отдельно была совершена экскурсия в город Уси, расположенный в 120 км от Шанхая; железнодорожные билеты туда и обратно составили 1817 рублей. Итоговые траты на транспорт – 3300 рублей.

Размещение и связь

Номер в отеле на пешеходной артерии Nanjing обошелся в 55 тысяч рублей за восемь ночей без завтраков. Туристка признала ошибкой бронирование через западный агрегатор, отметив, что локальная платформа бронирования предлагает более выгодные условия.

Расходы на мобильную связь составили 600 рублей в день (400 – интернет, 200 – звонки), так как приоритетом была ежедневная голосовая связь с РФ.

Альтернативой названо использование гонконгской eSIM, позволяющей обходить блокировки сервисов.

Питание и досуг

Россиянка призналась, что не является поклонником азиатской гастрономии, что отразилось на чеке. Бюджетный сегмент (лапша, вонтоны) обходился в 360–600 рублей за сытную порцию, тогда как европейские позиции (бургер или обед в японском ресторане) стоили 1270–1440 рублей.

Лайфхаком стало посещение сети Manner Coffee с демократичной ценой на капучино – всего 180 рублей.

Общий бюджет на еду составил 22,7 тысячи рублей за 9 дней.

Культурная программа

Туристка сделала акцент на посещении бесплатных городских музеев (Shanghai Museum, Power Station of Art).

Входные билеты в частные галереи и сады варьировались от 440 до 1050 рублей. Диснейленд, цены на который стартуют от 4700 рублей, был сознательно исключен из маршрута в пользу храмовых комплексов.

Итоговый бюджет

Совокупные расходы за весь период, включая «бесполезный» неиспользованный визовый сбор в 7200 рублей (оформленный за неделю до введения безвизового режима), достигли 154 тысяч рублей.

В статью «Шопинг» вошли джинсы за 7400 рублей и подарочный чай на 2660 рублей.

Путешественница отметила, что Шанхай стал «щедрым на открытия», а соотношение цены и качества услуг оставило положительное впечатление.