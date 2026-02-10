Туристы вылетели из Москвы на Кубу прямым рейсом «России» без дозаправки

Российские туристы вылетели сегодня из Москвы в Варадеро самолетом авиакомпании «Россия» по расписанию, в 09:40. Маршрут FV 6927 / SU 6927, как и ранее, беспосадочный. Без дозаправки Boeing 777 летит и в обратном направлении, из Гаваны в Москву (рейс FV 6850).

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о возможной дозаправке лайнеров российских авиакомпаний в Венесуэле. В частности, FrequentFlyers написал, что с сегодняшнего дня они будут летать на Кубу с технической посадкой в аэропорту Порламара (остров Маргарита). При этом воздушные суда, по сообщению канала, будут дозаправлять и по дороге на Кубу, чтобы им хватило топлива на обратный отрезок пути с Кубы в Венесуэлу.

Возможность рейсов на остров с дозаправкой не исключили в «Аэрофлоте». В своем пресс-релизе он указал, что допускается корректировка маршрутов с промежуточной посадкой для дозаправки. При этом полетные программы на Кубу дочернего перевозчика – авиакомпании «Россия» – останутся прежними.

Эксперты в области авиации, к которым обратилась редакция TourDom.ru, отметили, что дополнительная посадка в Венесуэле была бы логичным выходом для российских авиакомпаний в случае необходимости пополнения запасов топлива. Воздушное пространство над этой страной вновь открыто: об этом 29 января заявил Трамп после разговора с и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес.

При этом в случае выполнения рейсов на Кубу с промежуточной посадкой, время в пути несколько удлинится. Сейчас полет из Москвы в Варадеро длится 12 часов. По мнению источников редакции, продолжительность может увеличиться на 2–3 часа.

Ранее «ТурДом» писал, что на фоне дефицита авиационного топлива на Кубе авиакомпании «Россия» и NordWind планируют рейсы на остров – в Варадеро, Гавану, Ольгин и на Кайо-Коко – согласно расписанию.