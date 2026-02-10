Рейс авиакомпании «Россия» задержали в Гаване на 11 часов

Рейс авиакомпании «Россия» Гавана – Москва задержали на 11 часов: самолет долго ждал заправки топливом в кубинском аэропорту.

По расписанию рейс FV 6850 должен был вылететь из Гаваны в 9 утра по местному времени (17:00 по Москве), но в итоге отправился только вечером – около 20:40 по местному времени, сообщили РИА «Новости» в службе внешних коммуникаций перевозчика. В Москву борт вылетел уже глубокой ночью по московскому времени.

В авиакомпании объяснили, что всё это время пассажиров обслуживали по правилам: тем, кто хотел, предоставили гостиницу, горячее питание и напитки.

«Россия» летает на Кубу регулярно – из Шереметьево в Гавану и Варадеро. И, несмотря на сложности, полеты прекращать не собираются. Ранее в «Аэрофлоте» уже говорили, что даже на фоне сообщений о нехватке авиатоплива на Кубе рейсы продолжатся, но возможны изменения маршрутов – например, дополнительные посадки для дозаправки в других странах.

Как писал ранее «ТурДом», кубинские аэропорты в течение месяца не будут заправлять воздушные суда из-за острого дефицита топлива. После появления этой информации рейсы на Кубу временно исчезли из системы бронирования «Аэрофлота», однако позднее были вновь возвращены в расписание.