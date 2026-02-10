Аресты иностранцев-нарушителей в Японии сравнили с приготовлением суши

В японском сегменте соцсети X внезапно стал вирусным термин «сусификация» – от слова susi («суши»). Так в шутку называют необычный и очень по-японски спокойный способ задержания иностранцев, которые нарушают общественный порядок, пишет РИА «Новости».

© Соцсети

Все началось с видео: на нем японские полицейские без криков, дубинок и жесткой силы задерживают иностранца, явно перебравшего с алкоголем. Мужчину аккуратно валят на землю, затем спокойно заворачивают в плотную ткань – почти как в брезент – и уносят к полицейской машине. В комментариях пользователи тут же заметили сходство со сворачиванием ролла и окрестили происходящее «сусификацией». Логика простая и ироничная: если иностранец плохо себя ведет, его «сворачивают», уносят и, условно говоря, отправляют «на вынос».

В комментариях шутят:

«Подобная процедура сусификации ждет всех туристов, которые ведут себя неподобающе».

Другие пошли дальше и начали выкладывать новые видео задержаний иностранцев с подписями вроде «примените к ним сусификацию».

Вообще, раздражение из-за поведения туристов в Японии заметно усилилось к лету прошлого года, когда страна начала бить рекорды по числу приезжих. Жители районов рядом с популярными достопримечательностями жалуются, что туристы заходят на частную территорию, мусорят и даже справляют нужду где попало. В Киото из-за наплыва гостей пришлось закрывать улицы в знаменитом «районе гейш» Гионе, а в городе Фудзиёсида у подножия Фудзи вообще отменили традиционный фестиваль цветения сакуры – просто потому, что город не справлялся с потоком людей.

Интересно, что Япония – не единственная страна, где правонарушителей стараются задерживать без насилия. Например, в Великобритании полиция нередко использует тактику «дружелюбного окружения»: нарушителя просто берут в плотное кольцо офицеров и без резких движений выводят с места событий. В Исландии полицейские иногда приезжают на вызовы без оружия и сначала предлагают нарушителю… поговорить или даже выпить кофе. А в Таиланде туристов, нарушающих порядок, могут отправить на «воспитательные беседы».