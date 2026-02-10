Туристы столкнулись с проблемами при попытке вылететь с Кубы в третьи страны

Туристы из России начали сталкиваться с проблемами при попытке вылететь с Кубы в третьи страны. Об этом сообщается на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

Так, 8 февраля у "Русского Экспресса" с Кубы не смогли вылететь несколько туристов. Как подчеркнул туроператор, с каждым из них вопрос решался в индивидуальном порядке.

"Для тех, кто летел через Кубу на Багамские острова, в Доминикану и Мексику, в компании подбирают альтернативные варианты перелета", - сообщает РСТ со ссылкой на представителя компании.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Мексика перестает поставлять на Кубу нефть и продукты ее переработки. По словам местных властей, в стране грядет кризис в сфере авиасообщения, так как заканчивается авиационное топливо. Заправлять самолеты авиационным керосином здесь перестали с 10 февраля.

"По информации российских авиакомпаний, выполняющих рейсы на остров, они продолжат полеты, но возможны корректировки маршрутов. Параллельно из-за завершения высокого сезона и энергетических проблем на Кубе закрывается часть отелей. В подобных ситуациях туристам предлагают другие отели, как правило, более высокого уровня", - добавили в РСТ.

В связи с низкой нагрузкой часть отелей на курортах Кубы, в том числе Кайо-Коко и Варадеро, начали закрываться до осени. Партнерам российских туроператоров приходится в срочном порядке искать замену, рассказал руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин.