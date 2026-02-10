Сибирячка поделилась впечатлениями от Северной Кореи

Ирина Голгофская посетила Северную Корею, в том числе встретила там Новый год, а затем рассказала о впечатлениях от этой страны.

© РИА "ФедералПресс"

«Я путешественник, много где была. Родным местом для меня стала Индия, люблю Азию… Прошлый новый год встречала в путешествии по Ирану. А в этот Новый год в отправилась в Северную Корею к друзьям», — приводит КП-Новосибирск слова туристки.

Продолжительность тура составила восемь дней. Визу она оформляла во Владивостоке. Весь период поездки местные гиды никогда не оставляли путешественников одних. При пересечении границы проверяли телефон. В стране не было интернета, однако в гостинице за серьезную плату можно было подключиться ко всемирной сети на 5-10 минут.

Невозможно было расплатиться картой, при этом пользоваться местными деньгами иностранцам тоже запрещено. Расчеты велись в долларах через гида.

Также путешественница подтвердила, что в этом азиатском государстве действительно употребляют собак в пищу.

«Для них это не ежедневная еда, а по болезни, потому что поднимает иммунитет, или по великим праздникам. Например, в июле есть национальный праздник, когда все корейцы ходят в специальные рестораны, в которых вкусно подают суп из собачьего мяса, приправленный одуванчиками», — сообщила она.

