«Это цирк». Тревел-блогерша побывала в США и описала жизнь там

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала жизнь там фразой «это цирк». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянки, американцы привыкли отстаивать свои права в суде даже по незначительным вопросам. К примеру, они могут судиться из-за горячего кофе, после которого клиент обжегся. Еще один пример — причиной судебных исков становятся инциденты, когда человек поскользнулся.

«Если пол был мокрый, а табличку не поставили — это уже повод. Если ступенька скользкая — повод. Если снег не успели почистить — тоже повод», — отметила Ершова.

Аналогично в США решаются вопросы с шумными соседями, неудачными шутками, плохим отношением начальства к работнику.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась с соотечественниками, которые переехали в США, и описала их жизнь словами «хроническая усталость». По словам Ершовой, люди с образованием и опытом работают на износ.