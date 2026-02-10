Россияне установили рекорд по визитам в Северную Корею

Возобновление прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном в 2025 году привело к рекордному всплеску интереса россиян к Северной Корее, сообщает Nknews.

© ТАСС

По данным ФСБ, в прошлом году КНДР посетило 10 тысяч граждан России — абсолютный максимум с начала ведения статистики в 2010 году. Особенно резко вырос турпоток: за год число туристических визитов более чем удвоилось (с 1 957 до 5 075). Помимо туристов, в страну чаще стали ездить предприниматели (1 156 деловых поездок), а также вырос транзит авиационного персонала.

Кроме того, пять человек въехали в КНДР с целью работы, а трое — в качестве студентов по программам обмена. Таким образом, налаживание транспортного сообщения напрямую стимулировало как деловые, так и культурные обмены.

Курорты Северной Кореи — экзотика для москвичей, но они могут быть интересны опытным путешественникам, жителям Дальнего Востока и этническим корейцам из России, хотя отдых в КНДР не будет бюджетным. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.