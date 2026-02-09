Туристка не улетела на отдых в Египет и отсудила втрое больше стоимости тура

Жительница Оренбурга не улетела в отпуск из-за введенных ограничений. Впоследствии выяснилось, что тур она купила у агента, не имевшего договора с туроператором. За возвратом своих денег женщина обратилась в суд.

Согласно материалам дела, туристка приобрела в июне 2025-го путевку в Египет в турагентстве. За отдых она отдала 151 тыс. руб. Однако в день вылета рейс не состоялся «из-за закрытого воздушного пространства». Менеджер предложил перенесли отпуск на другие даты, но истец отказалась и обратилась в суд, потребовав помимо возврата стоимости тура компенсацию морального вреда и штраф.

Как сообщила пресс-служба Дзержинского районного суда, в ходе разбирательства выяснилось, что на момент заключения договора с клиенткой, ответчик уже не являлся индивидуальным предпринимателем и не сотрудничал с туроператором. Соответственно, заявку партнеру он не отправил и деньги за организацию отдыха оренбурженки не перевел.

«Суд рассмотрел гражданское дело о расторжении договора туристического продукта, взыскании суммы и штрафных санкций. <...> Спорный договор расторгнут, с ответчика взысканы денежные средства в размере 151 000. рублей, неустойка 151 000 рублей, компенсация морального вреда 3 000 рублей, штраф 152 500 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы. В общей сложности туристка отсудила 457 500 руб.