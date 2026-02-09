Россиян отговаривают от бронирований туров на Кубу

Юристы подчеркивают, что в России действуют унифицированные правила возврата стоимости туров, независимо от их направления. Аннулирование поездки возможно лишь по стандартной процедуре, предполагающей удержание оператором суммы фактически понесенных расходов.

Мария Чапиковская, юрист Альянса туристических агентств, пояснила: «Полный возврат средств возможен исключительно в случае возникновения прямой угрозы безопасности в месте назначения, если Минэкономразвития официально зафиксирует такую опасность, выпустив запрет на посещение или рекомендацию воздержаться от поездки. Это регламентировано статьей 14 Федерального закона № 132. Во всех прочих ситуациях применяются общие положения об отказе от договора».

По состоянию на сегодняшний день, Министерство экономического развития не публиковало никаких специальных предупреждений относительно Кубы. Следовательно, турист, который решит отказаться от поездки на Остров свободы, сможет рассчитывать лишь на возврат оставшейся части средств после вычета оператором понесенных расходов.

В качестве возможной альтернативы для сохранения вложенных средств, клиентам предлагается рассмотреть иные варианты, предложенные туроператором, при их наличии. Обычно компании в подобных ситуациях предлагают перенести поездку на другие даты или использовать оплаченную сумму для бронирования альтернативного направления.

