Туроператоры объяснили низкий спрос на Курилы

Инвесторы не строят гостиницы на островах из-за слабого турпотока, а туристам негде жить и нечем лететь, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств РФ Мкртчян.

Курильские острова пока нельзя назвать привлекательными для туристов, несмотря на рост потока отдыхающих, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, абсолютные цифры турпотока пока укладываются в статистическую погрешность.

Туристический сектор вызывает наибольший интерес у инвесторов на Курильских островах, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. По его данным, из 55 проектов на Курилах 34 реализуется в туристической отрасли. В 2025 году острова посетили 58 тысяч туристов, что почти в два раза больше, чем в 2024 году. По словам Трутнева, росту способствовали новые гостиницы и круизные перевозки.

«Я с большим скепсисом отношусь к такому утверждению. Никакого особого интереса Курилы у инвесторов не вызывают. Что такое настоящий интерес? Это когда инвестор вкладывает 10-20 миллиардов рублей, строит отель на 300-500 номеров, 4-5 звезд с аквапарком, территорией, бассейнами, спа-центром, мини-клубы для детей. Таких инвесторов там нет даже близко. На Курилах строятся отели 1, 2, 3 звезды и небольшие гостевые домики на 20-30 номеров без звезд. Поэтому 50-60 тысяч, это все в пределах арифметической погрешности», - отметил собеседник НСН.

По словам Мкртчяна, любой инвестор ориентируется на турпоток, и Курилы в этом плане пока не могут ничем похвастаться.

«Турпоток – это 300-500 тысяч. Для примера, только в Абхазию – это больше двух миллионов человек. В Краснодарский край – 18 миллионов, Крым – почти 9 миллионов. Даже Алтай - Байкал – больше полумиллиона. Представьте, вы инвестор - где вы построите отель? В Сочи или на Курилах? В первом случае вы гарантированно его окупите за определенный срок, а на Курилах – лотерея. Кроме того, толком нет программы нормальных перелетов из регионов. Для начала нужно как-то попасть из условного Краснодара или Волгограда во Владивосток, а прямых рейсов нет. В основном все полеты идут через Москву. Получается замкнутый круг - инвестор не приходит, потому что не верит в турпоток, а турпоток не растет, потому что негде жить и нечем лететь», - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что вопрос авиасообщения с Курилами – ключевой для развития туризма.

«Много говорилось об организации морского сообщения, но я вообще в это не верю. Потому что это очень далеко. Откуда отправление, из Южно-Сахалинска? Туда тоже надо добраться. На самих островах можно найти за 6 тысяч рублей в сутки более-менее, условно то, что примерно 3 звезды. Да, Южно-Сахаринск, слава богу, летает по плоским тарифам. Можно взять билеты за 35 тысяч рублей - Москва, Южно-Сахаринск, Москва. Однако дальше из Южно-Сахаринска на Курилы – это уже лотерея», - заключил вице-президент Альянса туристических агентств России.

С марта 2022 года на Курильских островах действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности КОРФ, который позволяет инвесторам пользоваться налоговыми льготами, пониженными страховыми взносами и административными преференциями.

Между тем, россияне стали вдвое чаще путешествовать в Японию. Число туристов из РФ в эту страну по итогам 2025 года достигло примерно 200 тысяч человек, сообщила Японская национальная организация по туризму. Как рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов, в 2025 году туроператоры предлагали билеты из России в Японию и обратно за 20-30 тысяч рублей.