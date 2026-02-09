Россиян отговаривают от бронирований туров на Кубу

По словам Абасова, Куба переживает беспрецедентный кризис, связанный с перебоями в поставках нефти, что приводит к оттоку туристов в начале туристического сезона. Отмечается, что некоторые самолеты, отправляющиеся из Москвы, летят пустыми, чтобы затем забрать туристов обратно.

Эксперт также подчеркнул, что интерес к поездкам на Кубу значительно снизился за последние годы, что способствует формированию новых туристических тенденций.

По словам Абасова, Вьетнам пользуется повышенным спросом — наблюдается прирост турпотока примерно на 240% по сравнению с предыдущим периодом. Отзывы туристов исключительно положительные, страна действительно привлекательна и гостеприимна, отметил специалист.

Для тех, кто ищет замены в Карибском регионе, Доминиканская Республика представляет собой наиболее очевидный выбор. Однако, как отметил Абасов, отсутствие прямых рейсов из России делает путешествие туда более продолжительным и сложным.

Традиционно популярные направления для российских туристов — Турция, ОАЭ, Таиланд и Египет — продолжают удерживать лидирующие позиции, оставаясь надежным и предсказуемым выбором.

Если смотреть на альтернативы Кубе на Карибах, то это, конечно, Доминикана. Но сейчас у нас действительно очень хорошо расцветает Азия. Япония, Китай – можно найти варианты подешевле. Основные бюджетные направления для наших туристов – это Таиланд, Вьетнам. Мексика – неплохой вариант: можно и чемпионат мира посмотреть, и отдохнуть. В то время как визы в страны-соорганизаторы, США и Канаду, получить крайне сложно, Мексика остается более доступной альтернативой, — пояснил Абасов в интервью изданию «Абзац».

Несмотря на общие сложности с логистикой и получением виз, европейские направления, такие как Испания и Италия, остаются интересными для состоятельных туристов, заключил эксперт.