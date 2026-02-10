Шестилетняя туристка стала жертвой аварии в одной из самых безопасных стран мира

Шестилетняя туристка из Индонезии стала жертвой аварии в Сингапуре, который считается одной из самых безопасных стран мира. Об этом пишет The Straits Times.

Уточняется, что инцидент произошел 6 февраля в китайском квартале рядом с храмом Зуба Будды. Сообщение о ДТП с участием автомобиля и двух пешеходов поступило в полицию около 11:50 утра по местному времени.

Когда пострадавших — девочку и ее 31-летнюю мать — доставили в Сингапурскую центральную больницу, они были в сознании. Однако спасти ребенка не удалось. По словам полиции, 38-летняя женщина-водитель оказывает содействие в расследовании.

Ранее британский турист поехал на отдых во Вьетнам, попал в аварию и не выжил. Незадолго до трагедии в переписке с братом он назвал эту страну «самым счастливым местом» в его жизни.