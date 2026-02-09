Переселение россиян в другие отели на Кубе носит временный характер

Переселение российских туристов из одних отелей в другие на Кубе временное и не вызвало недовольства отдыхающих.

Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.

«Мы следим за новостями, остаёмся на связи с партнёрами на курортах и ждём официальной информации от авиакомпаний для совместных решений», — приводит заявление РСТ РИА Новости.

Ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР) заявили, что на Кубе на фоне топливного кризиса несколько отелей приостановили работу, а туристов размещают в гостиницах более высокого уровня.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что российских туристов выселяют из пятизвёздочных отелей на Кубе и предлагают им без компенсации разницы в стоимости переехать в гостиницы ниже классом на фоне топливного кризиса.

По данным РСТ, на Кубе находятся около 4 тыс. организованных туристов из России.