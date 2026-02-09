Туристов беспокоит нефтяное пятно возле Пхукета

Туристы, которые находятся на Пхукете, пытаются понять, ждать ли им каких-то последствий из-за частично затонувшего возле курортного острова контейнеровоза. Судно Sealloyd Arc шло под флагом Панамы из Малайзии в Бангладеш и потерпело крушение южнее мыса Промтеп. Как сообщают СМИ, часть из трех сотен контейнеров на борту помечены, как «опасный груз».

Что именно за опасные вещества находились в 14 контейнерах, не уточняется до сих пор. Потому жители и туристы сконцентрировались на том, что могут оценить собственными глазами. На текущий момент их наибольшие опасения связаны с разливом топлива корабля.

Власти Таиланда начали срочные работы по ликвидации пятна. Пока загрязнение не достигло побережья Пхукета, но экологи предупреждают о риске для пляжей и морской фауны, если пятно приблизится к берегу.

Тянущуюся за контейнеровозом нефтяную полосу отчетливо заметно на снимках с воздуха. Она протянулась на 7,5 км длину и на 1,5 в ширину. Пятно смещается в западном направлении.

Как утверждают власти Пхукета, ведомства получили строгие указания о неукоснительном выполнении мероприятий по устранению ЧС. Речь идет якобы не только о ликвидации нефтяных загрязнений, но и подъеме контейнеров, а также о проверке воздействия на окружающую среду.

Если пятно достигнет берега, это может нанести серьезный ущерб пляжам, коралловым рифам и морской фауне. Пхукет, ежегодно принимающий миллионы туристов, сильно зависит от состояния своей морской среды, и подобный инцидент может повлиять на репутацию курорта как экологически чистого направления.

