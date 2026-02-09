«Аэрофлот» не исключил возможные дозаправки во время полетов на Кубу

«Аэрофлот» прокомментировал ситуацию с выполнением рейсов на Кубу на фоне сообщений о дефиците авиационного топлива в ряде аэропортов страны. В авиакомпании подчеркнули, что полетные программы отменять не планируется, однако возможны изменения в маршрутах.

© tourdom.ru

Как сообщили в «Аэрофлоте», несмотря на информацию кубинских авиавластей о нехватке керосина в аэропортах Гаваны и Варадеро, авиакомпании «Россия» продолжит выполнение рейсов по данным направлениям. При этом допускается корректировка полетов с промежуточной посадкой для дозаправки.

Ранее сообщалось, что кубинские аэропорты в течение месяца не будут осуществлять заправку воздушных судов. После появления этой информации рейсы на Кубу временно исчезли из системы бронирования «Аэрофлота», однако позднее были вновь возвращены в расписание.

Авиакомпания Nordwind, в свою очередь, также сохраняет полетную программу на кубинском направлении. Ближайшие вылеты запланированы из Москвы в Варадеро на 11 февраля и в Ольгин на 12 февраля.