Эксперт назвал курортные страны с небезопасной водопроводной водой

Вице-президент Альянса турагентств России (АТР) Алексан Мкртчян в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что почти все популярные у россиян курортные страны имеют проблемы с безопасностью водопроводной воды.

© Московский Комсомолец

Как заметил эксперт, в Турции, Египте и Таиланде туристам категорически запрещается употреблять воду из-под крана. Более того, он обратил внимание на то, что в том же Таиланде или в Египте местную воду даже нельзя использовать для чистки зубов.

Мкртчян обратил внимание на то, что в Таиланде действительно имеет место сложная обстановка с безопасностью воды, причем настолько, что не помогает даже заморозка.

Так вице-президент АТР прокомментировал недавний инцидент, когда 19 человек получили тяжелое отравление после употребления коктейлей со льдом.