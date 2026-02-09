Россия готова к запуску рейсов в США

Росавиация в целом готова к возобновлению авиасообщения между Россией и США, однако для этого необходимо снять ряд ограничений, действующих в отношении российских авиакомпаний. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

Он напомнил, что ограничения на полеты были введены американской стороной, после чего Россия приняла зеркальные меры. По словам Ядрова, при обсуждении возможного восстановления рейсов российским властям важно получить гарантии, что самолеты отечественных перевозчиков по прилете в США не будут задержаны, а также смогут пройти полный комплекс аэропортового и технического обслуживания.

Глава Росавиации отметил, что при взаимном открытии авиасообщения условия для американских авиакомпаний будут более комфортными. В частности, им не потребуется выполнять удлиненные маршруты, тогда как российские перевозчики по-прежнему будут вынуждены облетать европейское воздушное пространство. Этот вопрос, подчеркнул он, остается на повестке дня. В целом же, по его словам, ведомство готово к возобновлению полетов.

США закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов в марте 2022 года. В феврале 2025 года российская сторона на переговорах с США предложила восстановить прямое авиасообщение. В декабре заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Вашингтон не готов к этому до завершения конфликта на Украине. На прошлой неделе МИД России сообщил о передаче американской стороне предложений по восстановлению двусторонних отношений.