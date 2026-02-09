Авиакомпания AZUR air сообщила о стабилизации расписания рейсов с Пхукета. По данным перевозчика, вылеты и прилеты выполняются в штатном режиме без сбоев и скопления пассажиров в аэропорту.

Так, ZF-2994 по маршруту Пхукет – Владивосток прибыл в пункт назначения в 12:55 мск, а ZF-2902 Пхукет – Москва вылетел в 12:49 мск. Регистрация пассажиров и багажа, а также посадка на оба рейса проходили без отклонений и под контролем наземных служб.

В авиакомпании подчеркнули, что пассажирам рейсов, время вылета которых ранее менялось, были предоставлены все положенные услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Информирование о корректировках расписания осуществлялось через туроператоров.

AZUR air также отметила, что пассажиры перенесенных рейсов обеспечиваются размещением в гостиницах, при необходимости продлевается проживание в отелях курорта. Взаимодействие с туроператорами по вопросам обслуживания туристов ведется в круглосуточном режиме.