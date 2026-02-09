Туроператоры продолжат отправлять россиян на Кубу

Ближайший рейс «Аэрофлота» из Москвы в Варадеро FV 6927 / SU 6927, выполняемый авиакомпанией «Россия», вылетит согласно расписанию – 10 февраля. Это подтвердил своим турагентам туроператор Библио-Глобус.

© tourdom.ru

Ранее розничные турфирмы получили от партнера уведомления, что рейс не состоится, а туристам предлагают перебронироваться на другие направления. Однако вскоре информация была скорректирована. Выполнение рейса FV 6927 по графику подтверждают и данные на онлайн-табло аэропорта Шереметьево – он запланирован в 09:40. А в системе Библио-Глобуса есть в продаже туры с перелетом в Варадеро начиная с 17 февраля.

Согласно расписанию отправятся из Москвы на Кубу и ближайшие рейсы авиакомпании NordWind – N4 557 в Ольгин и N4 555 в Варадеро, запланированные 11 и 12 февраля, заверили в туроператоре Pegas Touristik. «Нет корректировок и в дальнейшей полетной программе», – сообщила редакции TourDom.ru гендиректор Анна Подгорная. На сайте туроператора туры на Кубу доступны для бронирования.

Вопросы по вылетам на Кубу у туристов и турагентств возникли после того, как в СМИ появилось предупреждение об отсутствии авиатоплива в 9 аэропортах страны включая Гавану и Варадеро. В выпущенном NOTAM говорилось, что самолеты не будут заправлять в течение месяца начиная с 10 февраля. Специалисты предположили, что рейс авиакомпании «Россия» из Москвы в Варадеро в ночь на 9 февраля был вывозным, поскольку улетел без пассажиров.

А сегодня утром с сайта «Аэрофлота» исчезли билеты из Москвы в Варадеро и Гавану. По состоянию на 13.30, система бронирования не находит рейсы по обоим маршрутам в феврале и марте, до этого она выдавала «техническую ошибку». Согласно сезонному расписанию Шереметьево, рейсы в Варадеро заявлены по вторникам и четвергам, в Гавану – по воскресеньям.

В то же время на сайте NordWind билеты доступны по всем трем кубинским маршрутам авиакомпании – в Варадеро, Ольгин и на Кайо Коко.