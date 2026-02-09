Названа популярная у российских туристов страна

Российские туристы стали активно выбирать Вьетнам для зарубежных поездок в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2025 году россияне совершили 13,4 миллиона поездок за границу. Вьетнам занял девятое место в рейтинге популярных направлений, при этом турпоток в страну вырос на рекордные 834%.

Эксперты связывают такой рост с невысокими ценами на авиабилеты и проживание, запуском прямых рейсов и растущим интересом к экзотическим направлениям Юго-Восточной Азии. Лидерами по-прежнему остаются Турция и ОАЭ, а Китай показал рост на 33,6% во многом благодаря отмене турвиз и жителям Дальнего Востока.