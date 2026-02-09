Вирусы в тропиках: чем можно заразиться и как защититься

Россияне по-прежнему выбирают отдых в тёплых странах — Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Египте, на Мальдивах, Шри-Ланке и в ОАЭ. Солнце, море и экзотика звучат идеально, но у тропиков есть важная особенность: там встречаются вирусные инфекции, которые могут передаваться через укусы комаров. Отпуск с сюрпризом: опасные вирусы, которые могут «подарить» курорты Азии и Африки - подробнее об этом на сайте Туристас.

К наиболее опасным относят вирус Нипах, жёлтую лихорадку, Денге, японский энцефалит и вирус Зика. Эти заболевания существовали в регионе задолго до появления массового туризма и являются частью местной природной среды.

Хорошая новость в том, что для обычного туриста риск на курорте обычно минимален. В отелях и популярных городах регулярно проводят обработку от насекомых, а многое зависит от элементарной осторожности. Достаточно пользоваться репеллентами, избегать зарослей и защищаться в вечернее время.

Больше внимания стоит уделить поездкам в дикую природу: походам, экскурсиям в джунгли и путешествиям в малонаселённые районы. Там комаров больше, а значит, повышается и вероятность заражения — особенно Денге, которую иногда привозят в Россию после отпуска.

Тропические вирусы — не повод отменять поездку. Это сигнал подготовиться: взять средства защиты и при необходимости заранее уточнить у врача, нужны ли прививки. Тогда отпуск принесёт только яркие впечатления.