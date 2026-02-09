Безвиз между РФ и Саудовской Аравией может заработать в середине 2026 года

Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией может заработать уже во второй половине 2026 года. Об этом на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Мы надеемся, что с учетом всех процедур и ратификации в середине - во второй половине этого года уже точно заработает", - передает слова министра ТАСС.

Напомним, что в декабре прошлого года Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене визового режима для владельцев всех видов паспортов: заграничного, дипломатического и служебного.