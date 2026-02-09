Рейс «России» улетел из Москвы в Гавану без туристов

Рейс «Аэрофлота» Москва – Гавана SU 6849 / FV 6849 (выполняемый авиакомпанией «Россия») отправился сегодня ночью по маршруту без пассажиров. Об этом редакции TourDom.ru рассказала турагент.

«Мои туристы находились в салоне самолета. Уже включили двигатели и борт был готов к взлету. Но пилоты резко завершили подготовку к вылету, и лайнер свернул с взлетной полосы», – говорит турагент Елена Лапина, проживающая на Кубе.

Туристов в итоге высадили в терминал, выдали багаж.

По данным flightradar24.com, SU 6849 отправился из Шереметьево с опозданием, в 05:49 9 февраля вместо 23:55 8-го. По состоянию на 11:00 по Москве Boeing 777 подлетает к Гренландии.

Можно предположить, что рейс «России» вывозной.

«Сегодня мои клиенты должны вылетать из Гаваны в Москву, надеюсь, их заберут», – написала в редакцию турагент.

Ранее «ТурДом» писал, что 9 международных аэропортов Кубы с 10 февраля по 11 марта не могут заправлять самолеты. Такое уведомление Notam выпустил сегодня аэропорт Гаваны. Воздушные суда смогут выполнять рейсы только при наличии достаточного резерва для обратного перелета.