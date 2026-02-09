Часть отелей на Кубе закрываются из-за энергетического кризиса

Часть отелей в Варадеро на фоне топливно-энергетического кризиса на Кубе объявили о закрытии. Эту информацию TourDom.ru подтвердили в турагентстве Cubatut, специализирующемся на турах на остров Свободы.

«В их числе Domina Marina Varadero 5*, Valentin Patriarca 5*, Paradisus Varadero 5*, Villa Gale 4*, Bella Costa 4*, Tuxpan 4*, Palma Real 4*, Caleta 4*, Kawama 3*. Туристов переселяют в отели аналогичной категории», – рассказала турагент Елена Лапина.

В некоторых из них закрытие поэтапное – тем гостям, кто уже находится на Кубе, дают завершить отдых, а вот новых сразу заселяют в другие гостиницы. В целях экономии бензина некоторые отели, которые продолжают работу, переводят сотрудников на вахтовый метод работы.

Представители турбизнеса предполагают, что этим списком закрытия не ограничится. Если ситуация не улучшится, то они могут продолжиться и на других курортах.

Ранее TourDom.ru писал, что аэропорты Кубы месяц не смогут заправлять самолеты, а рейс «России» в понедельник улетел из Москвы в Гавану без туристов.