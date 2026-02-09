РСТ: проблем с возвращением россиян с Кубы нет

На Кубе находятся около 4 тысяч организованных туристов из России. Ситуация с их возвращением стабильная, заверили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik Анну Подгорную.

«Это туристы, прибывшие по пакетным турам. На текущий момент ситуация с возвращением российских туристов стабильная, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме. Информации о срывах или невозможности вывоза туристов нет», — говорится в сообщении.

Куба на фоне энергетического кризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов. Его не будет в девяти международных аэропортах страны в течение целого месяца — с 10 февраля по 11 марта.

По данным ТАСС, главный аэропорт Гаваны на месяц прекратит заправку самолетов авиационным керосином, но закрываться на обслуживание рейсов не будет.