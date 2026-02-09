Бабуин напал на российскую туристку в ЮАР и отнял еду

В ЮАР бабуин набросился на туристку из России, требуя угощения. Обезьяна подбежала к женщине и стала хвать ее за руки, пытаясь вырвать мороженое и чипсы. Окружающие стали кричать и пытаться отогнать животное, но оно не реагировало, в результате еду пришлось отдать агрессивному примату.

Видео происшествия опубликовал Телеграм-канал Shot. По данным канала, этими туристами оказались жители Казани. В других соцсетях утверждается, что путешественники приехали из Москвы.

Подобные инциденты с дикими животными регулярно происходят в туристических регионах. В частности, обезьяны в странах Азии и Африки, чайки на европейских курортах, а также еноты и другие животные в Северной Америке нередко проявляют повышенный интерес к еде туристов.

Так, в 2023 году на острове Бали макаки окружили отдыхающих и начали вырывать из рук пакеты с едой. В одном из случаев обезьяна схватила упаковку печенья и, не получив сопротивления, скрылась, однако при попытке туриста вернуть продукты обезьяна укусила его за руку. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Похожая ситуация ранее произошла в Таиланде, в провинции Лопбури. Туристы, решившие перекусить на улице, привлекли внимание стаи макак, которые начали забираться на людей и отнимать напитки и еду. Местные власти после инцидента напомнили путешественникам о запрете кормления диких животных.

В Европе нередки случаи с участием птиц. Так, на одном из пляжей в Испании чайка вырвала сэндвич из рук туриста, после чего еще несколько птиц попытались отобрать оставшуюся еду. Пострадавших не было, однако очевидцы сообщили о панике среди отдыхающих.

В Северной Америке подобные инциденты чаще всего связаны с енотами. В национальном парке Йосемити в США туристы неоднократно жаловались на животных, которые вскрывают рюкзаки и автомобили в поисках пищи. В одном из случаев енот проник в припаркованную машину и похитил продукты, оставленные на заднем сиденье.

Эксперты отмечают, что дикие животные в туристических зонах быстро привыкают к людям и связывают их с источником пищи. Это делает такие встречи потенциально опасными и для путешественников, и для самих животных.