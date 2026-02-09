Для возвращающихся в РФ россиян предложили выделить отдельную очередь в аэропортах

Российским гражданам следует предоставить возможность приоритетного прохождения паспортного контроля по прилете в аэропортах РФ, по крайней мере, в периоды максимальной загрузки. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

© tourdom.ru

По его словам, недопустима ситуация, при которой в одной очереди на паспортном контроле одновременно оказываются россияне, массово возвращающиеся с отдыха, трудовые мигранты из стран постсоветского пространства и иностранные туристы. Это приводит к перегрузке пунктов пропуска и увеличению времени ожидания для граждан страны.

Ярослав Нилов сообщил о намерении направить обращение в Минтранс с предложением проанализировать сложившуюся практику, особенно в часы пик, и рассмотреть возможность введения приоритетного прохождения контроля для россиян. Депутат подчеркнул, что подобный подход широко применяется в зарубежных аэропортах.

Кроме того, он предложил разделять и потоки иностранных пассажиров – отдельно для прибывающих с целью трудоустройства и для туристов. По мнению парламентария, на паспортном контроле может быть организовано до трех отдельных очередей. При этом он отметил, что такая схема не обязана действовать постоянно, но должна применяться гибко и с учетом текущей пассажирской нагрузки.