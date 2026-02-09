Чемодан российской туристки отправился в самостоятельное путешествие по Египту

Пассажирка авиакомпании AlMasria Universal Airlines стала невольной участницей настоящего квеста по Египту, устроенного ей перевозчиком. Вместо того чтобы спокойно наслаждаться отпуском в Шарм-эш-Шейхе, россиянке пришлось переживать за свой багаж, который, как выяснилось, пустился в самостоятельное турне по курортной стране.

Инцидент произошел 5 января, когда туристка прибыла из Москвы. Ее чемодан, как и багаж других пассажиров рейса, не дождался законных владельцев в аэропорту. Сотрудник авиакомпании пообещал доставить потерянные вещи в отель, что частично и произошло. Однако несколько путешественников, включая нашу героиню, так и не получили свои чемоданы.

Отчаявшись, россиянка даже предприняла повторную поездку в аэропорт, но встретиться с представителем AlMasria Universal Airlines так и не смогла. Отпуск прошел без привычных летних принадлежностей, а по возвращении в столицу, обратившись в турагентство, туристка узнала о курьезной судьбе своего багажа: он оказался в Хургаде.

Представители авиакомпании заверили, что утерянный багаж будет отправлен в Москву ближайшим рейсом после урегулирования всех формальностей. Далее путешественникам обещают доставить вещи лично по адресам.