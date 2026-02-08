Туроператоры прогнозируют рост туристического интереса к Японии

С середины февраля оформить визу в Японию можно будет всего за четыре дня без дополнительной платы. Чтобы снизить очереди и ускорить оформление документов визовые центры откроются во многих российских городах.

Эксперты считают, что упрощение визового режима вызовет интерес к этому направлению. Учитывая стоимость поездки в 100 тыс рублей, включающей перелет, проживание в отеле, питание и расходы на культурные мероприятия, поездка станет относительно доступной для российских туристов.

В результате в ближайшие годы это направление станет одной из самых популярных среди россиян, уверены туроператоры.

Стоимость авиабилетов из Москвы в Токио и в Сочи оказалась практически одинаковой, что стало неожиданностью для многих путешественников. Согласно последним данным, цены на билеты в оба направления существенно сблизились, что связано с текущими тенденциями на рынке авиаперевозок.