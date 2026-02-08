Российским туристам объяснили, что нельзя есть в странах Азии

Российским туристам, планирующим поездки в страны Южной Азии, следует полностью исключить из рациона сырые фрукты и свежевыжатые соки из-за риска заражения смертоносным вирусом Нипах. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила экстренное предупреждение в своем канале на платформе МАХ. Специалисты ведомства подчеркивают, что продукты могли контактировать с крыланами — летучими мышами, которые являются природными переносчиками патогена.

«Не употребляйте сырые или непастеризованные продукты, которые могли контактировать с летучими мышами, — особенно неочищенные сырые фрукты и свежевыжатые соки», — предостерегает санитарная служба.

Особое внимание федеральное агентство уделяет пальмовому соку, который крайне популярен в эндемичных регионах. В департаменте также настоятельно рекомендуют: «Избегайте контакта с летучими мышами и их пометом: не берите животных в руки».

Ранее в Бангладеш была зафиксирована смерть женщины от вируса Нипах. Инфекция проникла в страну вслед за Индией, где вспышки фиксировались на протяжении последних лет. Погибшая употребляла сырой сок финиковой пальмы, что и стало причиной заражения.

Вирус Нипах характеризуется крайне высокой летальностью — до 75% — и сопровождается тяжелыми симптомами: от лихорадки и кашля до серьезных неврологических нарушений и энцефалита. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что при появлении головных болей или судорог после поездки в Азию необходимо немедленно сообщить врачу о посещенных странах.