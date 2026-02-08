Российских молодоженов заселили на пепелище на Бали

Российских молодоженов на Бали заселили на виллу, сгоревшую в Новый год. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, пара планировала остановиться в отеле в Улувату, как делала это годом ранее, поэтому забронировала заранее номера и внесла оплату в размере 95 тысяч рублей за 15 ночей. Однако, когда россияне прилетели на место, вместо виллы и бассейна их ждало пепелище.

Выяснилось, что отель сгорел в ночь на 1 января — один из гостей неправильно запустил фейерверк. Несмотря на это, жилье продолжали сдавать. Россияне смогли вернуть деньги и получили 15 тысяч рублей за моральный ущерб от турагентства.

