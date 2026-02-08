Сезон дождей на Бали опасен не только плохой погодой

Недавний случай на острове Бали встревожил туристов: россиянку доставили в больницу после укуса хищного жука-плавунца во время отдыха на курорте. Как выяснилось, насекомое цапнуло женщину на территории жилья, ранка быстро воспалилась, потребовалось медицинское вмешательство. Хотя жуки-плавунцы не считаются ядовитыми, их укусы могут вызывать резкую боль, покраснение и жжение, а в тропическом климате сопровождаться инфекцией кожи.

© globallookpress

Индонезийский врач Аиша Путри официально предупредила путешественников об этом риске: в сезон дождей жуки-плавунцы могут появляться в бассейнах, водоемах и искусственных резервуарах, и при попытке взять их руками они способны укусить.

«У людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергии возможно более выраженное воспаление. В редких случаях может потребоваться медицинская помощь», – отметила медик.

Это не единичный инцидент, и проблемы туристам доставляют не только плавунцы. В последние годы отдыхающие на Бали сообщали о различных кожных реакциях и болезнях, связанных с насекомыми: например, появлялись сильные волдыри и воспаления после контакта с насекомыми, напоминающими жуков-стафилинидов.

Кроме того, одной из главных проблем на острове остаются комары. И не только потому, что их укусы вызывают зуд. Эти кровопийцы являются переносчиками вирусов, включая лихорадку денге, случаи которой были зафиксированы в прошлом году.

Следует учитывать также клещей, гусениц и мелких мошек, способных спровоцировать дерматит или крапивницу. Гусеницы с микроволосками при прикосновении могут вызывать сильное раздражение. Осы и пчелы, которых много в прибрежных кафе и фруктовых садах, больно кусают, а аллергикам с ними лучше вообще не встречаться.

Важно понимать, что основная опасность таких контактов в тропиках – вторичные инфекции и аллергические реакции, а не сами по себе укусы. В сезон дождей (как правило, с октября по март) повышенная влажность и обильные осадки способствуют размножению насекомых и увеличивают вероятность неприятных «встреч».

Эксперты рекомендуют туристам использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду, особенно в сумерки и возле воды, проверять бассейны и стоячие водоемы перед купанием. При возникновении боли, отека или воспаления незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее мы писали, что власти Бали пообещали бороться с нашествием мух, досаждающих туристам.